كاتب بولندي يواجه اتهامات لوصفه الرئيس دودا بالأحمق

صرح كاتب بولندي بأنه يواجه تهما جنائية؛ لأنه وصف الرئيس أندريه دودا بأنه أحمق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي السابع من نوفمبر، انتقد الكاتب جاكوب جولتشيك، وهو روائي وكاتب سيناريو وصحفي، الرئيس البولندي لتهنئته جو بايدن على حملته الرئاسية الناجحة، في الوقت الذي كان يهنئه زعماء العالم فيه على فوزه وأنه أصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.

وانتقد معارضو دودا، الذي كان يفتخر بعلاقته الجيدة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، رئيس الدولة في ذلك الوقت لعدم تهنئته لبايدن بشكل صريح، وبالتالي التلميح إلى أن فوزه الانتخابي لم يتقرر بعد.

وكتب جولتشيك عبر موقع فيسبوك أمس الاثنين أنه يعتقد أنه أول مؤلف في بولندا منذ سنوات يواجه دعوى قضائية بشأن شيء كتبه.

ووفقا لقانون العقوبات، قد تتسبب إهانة الرئيس في عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات، إلا أنه عادة ما يتم الحكم بقضاء مدة في خدمة المجتمع أو دفع الغرامة في حالة صدور أحكام بالإدانة.