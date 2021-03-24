 أكثر من 80 مليون صيني تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 24 مارس 2021 4:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

أكثر من 80 مليون صيني تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا

وكالات:
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 4:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 4:07 م

كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، عن عدد المواطنين الصينيين الذين تم تلقيحهم حتى الآن بجرعات ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن فرقة عمل مشتركة تابعة لمجلس الدولة للاستجابة لـ كوفيد-19 أنه تم إعطاء أكثر من 80.4 مليون جرعة من اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 في جميع أنحاء الصين، حتى يوم 22 مارس، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت فرقة العمل إن عدد السكان الذين تلقوا حقن اللقاحات في البلاد شهد نموا مطردا.

في خطوة تالية، تخطط الصين لتسريع برنامج التطعيم الشامل المجاني، وتوسيع نطاق تغطيتها للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ كوفيد-19 لتشمل عامة الناس، وفقا لفرقة العمل.

وأضافت أن عملية تعميم اللقاحات على نطاق واسع، باعتبارها الأكبر من نوعها، ستتحرك قريبا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك