محافظ شمال سيناء يتفقد منشآت تعليمية جديدة في العريش

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تفقد محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، منشآت تعليمية جديدة في مدينة العريش.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، إن محافظ شمال سيناء تفقد الجناح الجديد بمدرسة الشهيد 25 يناير الرسمية للغات، ثم تابع العملية التعليمية بالمدرسة والمرور ببعض الفصول الدراسية وذلك بحضور المهندس أحمد سالم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء.

كما تفقد محافظ شمال سيناء المبنى الجديد لمدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات، وأشاد بالدور الذى تلعبه المدارس الرسمية للغات فى العملية التعليمية بالمحافظة.