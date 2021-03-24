ستونز: علينا إحضار عقلية مانشستر سيتي للمنتخب الإنجليزي

أكد جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، أنه كان يعاني من الإحباط، بسبب عدم إمكانية مساعدة المنتخب الإنجليزي، خلال فترة استبعاده على مدار 16 شهرا، لكنه حاول تشجيع نفسه على تحسين مستواه من أجل العودة.

وخاض ستونز مباراته الدولية الـ39 والأخيرة، أمام الجبل الأسود في 2019.

لكن بعد مسيرة محلية رائعة، استعاد موقعه في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت، قبل خوض ثلاث مباريات هذا الشهر، في تصفيات كأس العالم 2022، أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا.

وقال ستونز "كان الأمر صعبا جدا، وأعتقد أن هذا شعور أي شخص آخر.. كان من الصعب مشاهدة المباريات من المنزل، يشعر المرء بالعجز بسبب عدم قدرته على المساعدة، لكني استخدمت ذلك كدافع من أجل التحسن".

وأضاف "عندما تلقيت الاستدعاء، انتابتني مشاعر رائعة.. لقد عملت بجدية كبيرة، وكنت أسمع بعض الناس تقول 'أنت تستحق العودة'، لكني لم أكن أضمن العودة حتى تلقيت رسالة الاستدعاء".

وساهم ستونز، إلى جانب زملائه في المنتخب الإنجليزي، كايل ووكر وفيل فودين ورحيم سترلينج، في مسيرة رائعة للسيتي هذا الموسم، مع استمرار محاولة حصد أربعة ألقاب.

وقال المدافع البالغ عمره 26 عاما، إن حصد الألقاب تحت قيادة بيب جوارديولا، سيترك أثره الإيجابي على تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا، هذا العام.

وأضاف "هذه عقلية الانتصارات، وإذا أحضرناها إلى تشكيلة إنجلترا، ستمثل شيئا ثمينا.. كنت أود أن ينضم الجميع إلى المعسكر، بعد الفوز بشيء، لكن هذا غير ممكن".