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أعداد جريدة الشروق
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الصدر يدعو الحكومة إلى الوقوف ضد الأعمال المسلحة في البلاد

بغداد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 3:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 3:01 ص

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء اليوم، الحكومة العراقية إلى العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق ومواطنيه مهما كان انتماء الفاعلين.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر-"أنا على علم أنهم مأجورين لزعزعة الأمن والاستقرار ويسعون إلى إضعاف هيبة الدولة وتشويه سمعة المقاومة الشريفة لينتفع من لهم أجندات خارجية".

وأضاف "أن هذا الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب أن لا يدوم وعلى الحكومة الإسراع بعملها على أكمل وجه نحن مستعدون للتعاون معها".

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