 السفير السوري: دمشق ستتسلم دفعة جديدة من لقاح سبوتنيك V في أبريل المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير السوري: دمشق ستتسلم دفعة جديدة من لقاح سبوتنيك V في أبريل المقبل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 3:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 3:35 م

أعلن السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، أن بلاده ستتسلم دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في شهر أبريل المقبل.

وقال حداد - في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - "إن سوريا قد بدأت عملية تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك V"، مشيرا إلى أنها تشمل العاملين في القطاع الصحي في مستشفيات دمشق وضواحيها وكذلك اللاذقية وحمص ومدن أخرى.

وأضاف أن وزارة الصحة السورية تلقت تعهدا من الجانب الروسي بتزويدها بجرعات إضافية من اللقاح قد تصل خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن بلاده تدرس إمكانية شراء اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

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