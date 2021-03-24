محمد العدل يحتفل بفوز ابنته بجائزة أحسن تصميم ملابس في مهرجان القومي للسينما

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احتفل المنتج محمد العدل، بفوز ابنته ريم العدل، بجائزة أحسن تصميم ملابس في الدورة 23 للمهرجان القومي للسينما، التي أعلنت نتيجة مسابقاته مساء اليوم.

وكتب العدل عبر حسابه على فيسبوك: "ريم العدل تفوز بجائزة أحسن تصميم ملابس عن فيلم ليل خارجى بالمهرجان القومى للسينما، عن أفلام 3 سنوات مضت.. فخور ليكي".

فيلم "ليل خارجي" إنتاج 2018، وهو من إخراج أحمد عبد الله، وتأليف شريف الألفي، وبطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف دسوقي وأحمد مالك.