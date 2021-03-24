 محمد العدل يحتفل بفوز ابنته بجائزة أحسن تصميم ملابس في مهرجان القومي للسينما - بوابة الشروق
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محمد العدل يحتفل بفوز ابنته بجائزة أحسن تصميم ملابس في مهرجان القومي للسينما


نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 1:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 1:21 ص

احتفل المنتج محمد العدل، بفوز ابنته ريم العدل، بجائزة أحسن تصميم ملابس في الدورة 23 للمهرجان القومي للسينما، التي أعلنت نتيجة مسابقاته مساء اليوم.

وكتب العدل عبر حسابه على فيسبوك: "ريم العدل تفوز بجائزة أحسن تصميم ملابس عن فيلم ليل خارجى بالمهرجان القومى للسينما، عن أفلام 3 سنوات مضت.. فخور ليكي".

فيلم "ليل خارجي" إنتاج 2018، وهو من إخراج أحمد عبد الله، وتأليف شريف الألفي، وبطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف دسوقي وأحمد مالك.

 

جائزة احسن تصميم ملابس ريم العدل عن فيلم ليل خارجى المهرجان القومى للسينما عن افلام ثلاث سنوات مضت Proud of you Reem El Adl

تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed El Adl‎‏ في الثلاثاء، ٢٣ مارس ٢٠٢١

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