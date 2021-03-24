زعيمة اليمين الفرنسي تعلن أولى قراراتها حال انتخابها: سأنظم استفتاء حول الهجرة

أعلنت مارين لوبن، زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا (يمين متطرف)، أن أولى قراراتها حال انتخابها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة 2022، ستنظم استفتاء حول الهجرة.

وقالت لوبن خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية، الثلاثاء، أن إجراءات الأولى التي ستطبقها إذا تم انتخابها رئيسة للجمهورية، هي تنظيم استفتاء على الهجرة، مضيفة أنه "مرت عقود منذ أن اتخذت الحكومات المختلفة قرارات بشأن مسائل الهجرة دون أن يتم الاستماع إلى الشعب الفرنسي أو استجوابه بشأن هذا الموضوع".

وتابعت أن أولوياتها أيضًا ستشمل إعادة التفاوض بشأن مراقبة الحدود مع أوروبا وتخفيف العبء الضريبي عن الطبقات الوسطى.

وأضافت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا: "ثانيًا، سأذهب إلى المفوضية الأوروبية لأشرح لهم ما أعتبره غير قابل للتفاوض في مجال السيادة الوطنية ولا سيما مراقبة حدودنا لأنني أعتبر أن ضبط الحدود أمر السيادة الوطنية".

وقالت لوبن، إنها ستنفذ إصلاحًا ضريبيًا، موضحة أن "الضغط الذي يثقل كاهل الطبقات الوسطى اليوم ضغط لا يطاق".

وأظهر استطلاع الرأي أجرته "هاريس انتر أكتيف"، أمس لصالح صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، وجود فجوة صغيرة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومارين لوبن، في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية المقبلة، في سياق مبارزة محتملة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الاستطلاع، أن جزءًا كبيرًا من الناخبين رفض الاختيار بين كليهما ويفضل الامتناع عن التصويت، أو التصويت على بياض لإبطال أصواتهم أو عدم التصويت.

وفي هذه الفرضية، في الجولة الثانية، سيفوز ماكرون بنسبة 53% من نوايا التصويت، مقابل 47% لمارين لوبن، على غرار انتخابات 2017، بينما يشير الاستطلاع إلى أن اليسار المتمثل في المرشحة المحتملة، ورئيس بلدية باريس آن هيداليجو، من الحزب الاشتراكي، وبانيك جادو من حزب الخضر، واليسار المتطرف المتمثل في جون لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا المتمردة" سيخسرا من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.