الإدارة الأمريكية الجديدة تواصل المحادثات الثنائية مع بغداد

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من المقرر أن تستأنف الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن المحادثات الثنائية مع الحكومة العراقية، بما في ذلك اتفاق بشأن الوجود المستقبلي للقوات الأمريكية في البلاد.

وبدأ ما يسمى بالحوار الاستراتيجي في يونيو في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان، الثلاثاء: "نتطلع إلى تجديد حوارنا الاستراتيجي مع حكومة العراق خلال شهر (نيسان) أبريل".

وأضافت أن المحادثات ستتناول مصالح بغداد وواشنطن المتبادلة فيما يتعلق بعدد من القضايا مثل الثقافة والتجارة والمناخ.

وأضافت أن الاجتماعات ستوضح أيضا أن قوات التحالف موجودة في العراق فقط لغرض تدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية لضمان عدم تمكن داعش من الظهور مجددا.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا مناهضا لتنظيم داعش للقضاء على التطرف في البلاد.

ويثير استخدام القوات الأمريكية في المنطقة جدلا ، حيث دعت أحزاب وميليشيات عراقية مرتبطة بإيران إلى انسحابها.

وبينما أعلن العراق النصر على التنظيم الإرهابي في عام 2017، ظل متطرفو داعش نشطين في جميع أنحاء البلاد.

وفي عهد ترامب ، خفضت الولايات المتحدة عدد قواتها في العراق.