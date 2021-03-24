رئيس هيئة قناة السويس يكشف مستجدات السفينة الجانحة ومحاولات تعويمها

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة، لافتًا إلى أن السفينة جنحت من جنوب القناة عند الكيلو 151 ترقيم قناة السويس.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء لليوم الأربعاء، أن هذه الواقعة حدثت أمس في تمام الساعة الثامنة والنصف، مشيرًا إلى مرور 12 مركبًا من القناة قبل هذا الموعد، مؤكدًا أن قافلة الشمال كانت قد مرت بالكامل من الشمال وربطت مع البحيرات المرة.

وذكر رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم إدخال 12 سفينة اليوم من قافلة الشمال، معقبًا: «هذا أقصى ما نفعله لتشغيل القناة لحين تعويم السفينة».

وأوصخ أن الحاوية ضخمة، ما جعلها تستغرق وقتًا لتعويمها، ذاكرًا أنها ليست المرة الأولى، إذ سبق وتعاملت الهيئة مع حالات مشابهة كثيرة.

وكان أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر جيفين» التي جنحت أمس خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.