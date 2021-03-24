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البرلمان الأرميني يعلن إلغاء حالة الحرب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 9:34 ص

أعلن البرلمان الأرميني، اليوم الأربعاء، إلغاء "حالة الحرب" في البلاد التي تم فرضها في سبتمبر العام الماضي، بسبب الحرب التي اندلعت في إقليم كراباخ مع أذربيجان.

 

وصوت 118 نائبا في الجلسة البرلمانية، التي انعقدت صباح اليوم، لصالح إلغاء "حالة الحرب" المفروضة في البلاد، وعارض إلغاءها نائب واحد، وامتنع عن التصويت آخر، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

 

ويعد إلغاء "حالة الحرب" خطوة ضرورية لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، الأسبوع الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري في أرمينيا في 20 يونيو المقبل.

 


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