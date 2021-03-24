الجزائر تستعد لاستلام مطلوبين من فرنسا

أكدت تقارير إعلامية جزائرية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا اعتمدت رسميا اتفاقية التسليم المتبادل للمطلوبين للعدالة مع الجزائر.

وأوضحت ذات المصادر أن قرار الاعتماد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية، بعدما تم التوقيع على الاتفاقية في إطار "تحديث" البلدين لاتفاقياتهما القضائية بتاريخ 27 يناير 2019.

وستحل الاتفاقية الجديدة محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964، وتأتي استكمالا لاتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقعة في باريس في أكتوبر 2016، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من مايو 2018.

وكان القضاء الجزائري أصدر قبل أيام مذكرة توقيف دولية ضد 4 نشطاء في الخارج منهم اثنان مقيمان بفرنسا وهم العسكري السابق هشام عبود، والمدون أمير بوخرص الشهير باسم امير ديزاد، بتهم التورط في أعمال تخريبية وتبييض أموال وتزوير محررات رسمية ووثائق.