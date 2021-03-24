قمة بشأن السيارات بحضور ميركل في ألمانيا تتحول لمحادثات حول أهداف المناخ

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تحول النقاش في "قمة السيارات" التي حضرها كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية، بمن فيهم المستشارة أنجيلا ميركل وممثلون من صناعة السيارات في البلاد، الثلاثاء، ليتركز حول أهداف وبيانات المناخ، دون نتائج ملموسة.

ودعت رئيسة الرابطة الألمانية لصناعة السيارات هايدجارد مولر إلى تنسيق العديد من تدابير حماية المناخ المختلفة مع ممثلي صناعة السيارات حتى يتمكن الاقتصاد من تحمل التحول.

وقالت رئيس الرابطة في القمة: "تواجه الشركات أكبر تحول في تاريخ صناعة السيارات ، ونريدها أن تنجح".

وتجري ميركل محادثات منتظمة مع شركات صناعة السيارات منذ أواخر عام 2019 كجزء من تركيز حكومتها على تطوير التقنيات الرقمية التي تسمح بالقيادة الآلية والمتصلة.

لكن تلك الطموحات السياسية لصناعة مستدامة وعالية التقنية للسيارات، واجهت الواقع الاقتصادي القاسي للقطاع، الذي تعرض لصفعة من خلال إجراءات الإغلاق.

كما انخفض الطلب خلال الجائحة.

وتم تشكيل لجنة خبراء من أجل "الصندوق المستقبلي لصناعة السيارات" بحوالي مليار يورو (18ر1 مليار دولار). ومن المقرر أن تضع هذه اللجنة توصيات لاستخدام التمويل بحلول الصيف.