اتفاق ألمانيا والنرويج على تنفيذ مشروع غواصات بمليارات اليورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توصلت ألمانيا والنرويج إلى اتفاق بشأن مشروع غواصات بمليارات اليورو.

وستشتري ألمانيا والنرويج معا 6 غواصات من طراز تايب 212 من شركة تايسنكروب الألمانية للصناعات البحرية، بحسب بيان مشترك لوزيري الدفاع الألماني والنرويجي.

وستحصل ألمانيا على غواصتين في حين تحصل النرويج على 4 غواصات.

وسيتم بناء الغواصات في ميناء مدينة كيل الألمانية على أن يبدأ تسليمها في 2029، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المقرر سلفا.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن المشروع سيؤمن عدا من الوظائف عالية القيمة في كيل والمنطقة المحيطة بها حتى منتصف العقد المقبل. كما سيعزز المشروع التعاون بين القوات البحرية الألمانية والنرويجية.

وأضافت الوزارة أنه "مع هذه الخطوة فإن ألمانيا والنرويج يمهدان معا الأرض لمزيد من التعاون مع عدد كبير من الحلفاء في الاتحاد الأوروبي وحلف ناتو".

كانت المفاوضات بشأن المشروع قد بدأت عام 2019 لكنها تعثرت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. واتفقت الدولتان على شراء الصواريخ لتسليح الغواصات.

يأتي ذلك في حين يحتاج المشروع إلى الحصول على موافقة لجنة الميزانية في البرلمان الألماني.

وبحسب وكالة إن.تي.بي النرويجية للأنباء، فإن النرويج تقدر تكلفة المشروع بنحو 45 مليار كورون ( 2ر5 مليار دولار).