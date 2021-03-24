حزب الكتائب اللبنانية: استقالة النواب ضرورة وطنية لإعادة تكوين السلطة

دعا حزب "الكتائب اللبنانية" أعضاء مجلس النواب إلى تقديم استقالات فورية من البرلمان، لا سيما النواب الذي يعارضون الأكثرية النيابية الحالية التي يتزعمها حزب الله، مشيرا إلى أن لبنان "وصل إلى حائط مسدود" نتيجة تصرفات المنظومة السياسية الممسكة بالسلطة.

وأشار حزب الكتائب اللبنانية – في ختام اجتماع مكتبه السياسي المنعقد اليوم الثلاثاء – إلى أن خطوة الاستقالة من المجلس النيابي أصبحت تمثل ضرورة وطنية، لإعادة تكوين السلطة بالكامل بدءا من مجلس النواب فرئيس الجمهورية والحكومة وصولا إلى تجديد الإدارة اللبنانية وتحديثها.

وثمّن المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، القلق البالغ الذي تبديه بعض الدول الصديقة تجاه لبنان، معتبرا أن أكبر مساهمة لانقاذ الوضع تكون بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، والتي سبق وأُقرت بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للأهمية التي تمثلها في استعادة السيادة وتحرير القرار والعمل على إقرار مبدأ الحياد بما يصون الكيان اللبناني.

وأشار إلى أن ما يشهده لبنان من أزمات ومشاكل، سببه "تسوية المحاصصة" التي أبرمها أطراف سلموا البلاد إلى حزب الله مقابل "حفنة من المكتسبات السلطوية".