الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على طالب خطط لمهاجمة زملائه بعبوة ناسفة

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على طالب في سوتشي، كان يخطط لهجوم على زملائه باستخدام عبوة ناسفة.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مركز العلاقات العامة بالأمن الفيدرالي، أن الجهاز في مدينة سوتشي اعتقل طالبا كان نشر معلومات عن خطط لتصنيع عبوة ناسفة وتنفيذ هجوم على زملائه.



وخلال تفتيش منزله، عثرت قوات الأمن على عبوة ناسفة ومكونات لصنع متفجرات.



كما عثروا على وسائل اتصالات، ومذكرات بها تعليمات حول تجميع العبوات الناسفة واستخدامها، إلى جانب ملفات تتعلق بهجمات مسلحة على منشآت تعليمية. وتم فتح تحقيق جنائي.