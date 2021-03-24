رئيس مدينة سفاجا تتابع توصيل شبكة المياه لتقسيم بدر

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، أعمال استكمال توصيل شبكه المياه بتقسيم بدر، تنفيذًا لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ويأتي ذلك، استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مدينة سفاجا

وأوضحت رئيس المدينة، خلال بيان لمحافظة البحر الأحمر، أنه يتم تدعيم منطقة تقسيم بدر بالمياه من محطة مياه، وزيادة كمية الضخ، من خلال الربط على محطة المياه.

كما يأتي ذلك لتوصيل المياه لتلك المنطقة والمناطق المجاورة، والقضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكدت المغربي، اهتمام القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تواصل شركة مياه البحر الأحمر تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها، والتي ساهمت بدورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكدت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سفاجا يحظى باهتمام، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتًا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة، والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.