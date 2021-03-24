جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يعلن استراتيجية جديدة ضد المجموعات الإرهابية

كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي اليوم الأربعاء، عن استراتيجية وتغيير الأساليب ضد المجموعات الإرهابية، مبينا أن هذه الأساليب تمنع تنقل الإرهابيين لتنفيذ عملياتهم.

وقال الساعدي - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إنه تم وضع استراتيجية وخطة بتغيير الأساليب ضد المجموعات الإرهابية لمنع تنقلها والقيام بعملياتها"، مبينا أن هناك تنسيقا مع القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، "ونشرنا أكثر من 100 قناص للقضاء على ما تبقى من فلول داعش".

وأضاف أن عملية "الأسد المُتأهب" نفذت في المناطق التي يصعب وصول القطعات الأمنية إليها كونها مناطق جبلية ووعرة وهي أشبه بالحدود الفاصلة بين قطعات البيشمركة ووزارة الدفاع"، موضحا أن هذه المنطقة تؤمن تنقل الإرهابيين.

وأكد أن العملية دمرت اكثر من 320 كهفاً كان تأوي إرهابيين فيها، لافتا إلى أن قطاعات الجهاز لديها اتصال مع جميع طائرات القوة الجوية والتحالف الدولي.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن عملية "الأسد المُتأهب" التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال مخمور، أسفرت عن قتل 27 إرهابياً من عصابات داعش الإرهابية وتدمير 120 كهفا وموقعا تابعا لتلك العصابات.