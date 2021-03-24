 ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان تطورات الأحداث الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان تطورات الأحداث الإقليمية

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 9:46 م

ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيوم أقصى شمال غرب المملكة اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الصيني وانج يي،الذي يزور المملكة حاليا، عددا من الموضوعات ياتي في مقدمتها التعاون الثنائي والفرص الواعدة إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الصيني "استعرضا خلال الاجتماع أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات".

كما تناول الاجتماع "بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكشف وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الأربعاء عن مبادرة من خمس نقاط لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

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