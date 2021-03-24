عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد تعليق عمليات التطعيم الجارية بوسطة لقاح فايزر/ بايونتيك ضد كورونا، اليوم الأربعاء، في كلّ من هونج كونج وماكاو، بعدما أبلغت الشركة الموزّعة بوجود عيوب في دفعة من القوارير التي تحتوي على جرعات اللّقاح.

وقالت حكومة ماكاو، في بيان إنّه «يجب تعليق عمليات التلقيح بالمنتجات المعنيّة»، فيما أشارت حكومة هونج كونج في بيان إلى أنّه: «بداعي الحيطة، يجب تعليق عملية التطعيم الحالية خلال فترة التحقيق».

وأوضحت المدينتان الصينيتان اللتان تتمتعان بحكم ذاتي أنّهما قرّرتا تعليق حملة التطعيم بعدما تبلّغتا من «فوسون»، الشركة الدوائية الصينية المسؤولة عن توزيع هذا اللّقاح في الصين، بأنّ دفعة الجرعات ذات الرقم 210102 تعاني من عيب في التغليف.