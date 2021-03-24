 نبيه: نراقب الدوليين استعدادا لمولودية الجزائر - بوابة الشروق
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نبيه: نراقب الدوليين استعدادا لمولودية الجزائر

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 7:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 7:36 م

أكد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك متابعة الجهاز الفني حالة الدوليين باستمرار في الفترة الحالية مع المنتخبين الأول والأولمبي، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في المنتخبين.

وشدد نبيه على أن الجهاز الفني سيتابع اللاعبين الدوليين في مباراتي المنتخب أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق سعيد بانضمام عبد الله جمعة للمنتخب، بعد استبعاد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بسبب إصابته بنزلة برد.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


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