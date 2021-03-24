نبيه: نراقب الدوليين استعدادا لمولودية الجزائر

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أكد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك متابعة الجهاز الفني حالة الدوليين باستمرار في الفترة الحالية مع المنتخبين الأول والأولمبي، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في المنتخبين.

وشدد نبيه على أن الجهاز الفني سيتابع اللاعبين الدوليين في مباراتي المنتخب أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق سعيد بانضمام عبد الله جمعة للمنتخب، بعد استبعاد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بسبب إصابته بنزلة برد.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.