تعليم المنيا تكرم الفائزين باختراع أفضل جهاز على مستوى الإدارات التعليمية

استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بمكتبه، الطلاب الفائزين في المسابقة الوزارية لأفضل وسيلة أو جهاز على مستوى الإدارات التعليمية التسع وذلك للتحفيز على الإبداع والاختراع.

وتم تكريم كلا من الطالب محمود محمد أحمد - "جهاز إنذار"، الطالب محمود حجاج - "جهاز الحفار الهيدرو ليكى"، والطالبة رضوى حسن محمود - "جهاز الروبوت المساعد"، والطالب مينا سمير - "سيارة تعمل بالكارت".

كما تم تكريم طارق أحمد خطاب موجه أول إدارة العدوة، ولجنة التحكيم، بقيادة مصطفى أحمد محمود موجه عام العلوم، وأمل صالح موجه أول الديوان، وإكرام محمد موجه كيمياء بالديوان.

حضر التكريم الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، ومحمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية.