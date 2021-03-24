وزير شئون مجلس الوزراء السودانى لـ «الشروق»: الصراع الراهن بشأن ملف سد النهضة «سياسيا»

خالد عمر يوسف: زيادة المد الكهربائى المصرى للسودان من 60 لـ 300 ميجا/وات

اعتبر خالد عمر يوسف، وزير شئون مجلس الوزراء السودانى، الصراع الراهن بشأن ملف سد النهضة «سياسيا»، مشيرا إلى أنه كان هناك شبه اتفاق فيما يتعلق بالجانب الفنى، لكن هناك ظروفا سياسة عديدة أثرت سلبا على مسار التفاوض بين الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «نواجه فى الوقت الراهن موقفا مرفوضا تماما من الجانب الإثيوبى، الذى يذهب فى اتجاه الملء الثانى الأحادى فى يوليو المقبل، وهذا أمر خطير يهدد الأمن القومى السودانى وسنواجه ذلك»، مشيرا إلى أن «هناك اتفاقا كاملا مع مصر حول رفض الملء الثانى ونعمل بصورة يومية من أجل إيقاف هذه الخطة الخاطئة».

وبشأن العلاقات بين القاهرة والخرطوم، أكد الوزير السودانى أن هناك فرصة تاريخية لوضعها على أسس استراتيجية تصب فى مصلحة شعبى البلدين.

وأضاف يوسف أن العلاقات بين الخرطوم والقاهرة مرت فى حقب ماضية بمتقلبات سياسة كثيرة فى البلدين أثرت على تلك العلاقات، ولكن الآن هناك إيمان قاطع من قيادة وشعبى البلدين أنهما إذا توحدا سيشكلان قوة لكل الإقليم.

وتابع: «كما ستؤثر بشكل إيجابى على أمن واستقرار العالمين العربى والإفريقى، وتعود أيضا بالأمن والسلام والرخاء على الشعبين، ومن ثم سنعمل على عدم ضياع تلك الفرصة واغتنامها».

وأشار وزير شئون مجلس الوزراء السودانى إلى أن المباحثات مع الجانب المصرى خلال زيارة رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك أخيرا إلى القاهرة، تناولت مشاريع عدة وتم الاتفاق عليها، كالتعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى وزيادة المد الكهربائى من 60 ميجا / وات لـ 300 ميجا/وات، بالإضافة إلى مشاريع الغاز المشتركة بين البلدين، والربط عبر السكك الحديدية والنقل النهرى.

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل اتفاقية التجارة بين الخرطوم والقاهرة والبروتوكولات الصحية والتعليمية، منوها أن اتفاقية الحريات الأربع يجب أن يتم دراستها بشكل جيد مرة أخرى وإزالة العقبات التى وقفت فى طريق تطبيقها حتى يتم استئنافها بطريقة لا تسمح بأن تتوقف مرة أخرى.