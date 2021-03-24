وزير شئون مجلس الوزراء السودانى لـ «الشروق»: الصراع الراهن بشأن ملف سد النهضة «سياسيا»

خالد عمر يوسف: زيادة المد الكهربائى المصرى للسودان من 60 لـ 300 ميجا/وات
اعتبر خالد عمر يوسف، وزير شئون مجلس الوزراء السودانى، الصراع الراهن بشأن ملف سد النهضة «سياسيا»، مشيرا إلى أنه كان هناك شبه اتفاق فيما يتعلق بالجانب الفنى، لكن هناك ظروفا سياسة عديدة أثرت سلبا على مسار التفاوض بين الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).
وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «نواجه فى الوقت الراهن موقفا مرفوضا تماما من الجانب الإثيوبى، الذى يذهب فى اتجاه الملء الثانى الأحادى فى يوليو المقبل، وهذا أمر خطير يهدد الأمن القومى السودانى وسنواجه ذلك»، مشيرا إلى أن «هناك اتفاقا كاملا مع مصر حول رفض الملء الثانى ونعمل بصورة يومية من أجل إيقاف هذه الخطة الخاطئة».
وبشأن العلاقات بين القاهرة والخرطوم، أكد الوزير السودانى أن هناك فرصة تاريخية لوضعها على أسس استراتيجية تصب فى مصلحة شعبى البلدين.
وأضاف يوسف أن العلاقات بين الخرطوم والقاهرة مرت فى حقب ماضية بمتقلبات سياسة كثيرة فى البلدين أثرت على تلك العلاقات، ولكن الآن هناك إيمان قاطع من قيادة وشعبى البلدين أنهما إذا توحدا سيشكلان قوة لكل الإقليم.
وتابع: «كما ستؤثر بشكل إيجابى على أمن واستقرار العالمين العربى والإفريقى، وتعود أيضا بالأمن والسلام والرخاء على الشعبين، ومن ثم سنعمل على عدم ضياع تلك الفرصة واغتنامها».
وأشار وزير شئون مجلس الوزراء السودانى إلى أن المباحثات مع الجانب المصرى خلال زيارة رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك أخيرا إلى القاهرة، تناولت مشاريع عدة وتم الاتفاق عليها، كالتعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى وزيادة المد الكهربائى من 60 ميجا / وات لـ 300 ميجا/وات، بالإضافة إلى مشاريع الغاز المشتركة بين البلدين، والربط عبر السكك الحديدية والنقل النهرى.
وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل اتفاقية التجارة بين الخرطوم والقاهرة والبروتوكولات الصحية والتعليمية، منوها أن اتفاقية الحريات الأربع يجب أن يتم دراستها بشكل جيد مرة أخرى وإزالة العقبات التى وقفت فى طريق تطبيقها حتى يتم استئنافها بطريقة لا تسمح بأن تتوقف مرة أخرى.