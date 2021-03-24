 مروان يقصى جويل ماكين ويواجه فارس دسوقى فى نهائى بطولة بلاك بول الدولية - بوابة الشروق
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مروان يقصى جويل ماكين ويواجه فارس دسوقى فى نهائى بطولة بلاك بول الدولية

حسام زايد
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:37 م

وصل اللاعب المصري مروان الشوربجى المصنف السادس عالميا لنهائى بطولة بلاك بول الدولية بعد فوزه على الويلزي جويل ماكين المصنف السابع عالميا 3/0

ويواجه الشوربجى مواطنه فارس دسوقى المصنف السابع عالميا فى المباراة النهائية المقرر إقامتها غدا بعد فوزه على مواطنه طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا 3/0 فى الدور قبل النهائي.

وتقام البطولة خلال الفترة من 19مارس حتى 25من الشهر نفسه بمشاركة 48لاعب منهم 18لاعبا من مصر أبرزهم على فرج وطارق مؤمن و محمد الشوربجي ومروان الشوربجي ومصطفى عسل و فارس دسوقى وتبلغ جوائز البطولة 175الف دولار.

وتقام البطولة تحت إجراءات طبية قوية من جانب اللجنة المنظمة حرصا على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا حيث يخضع جميع المشاركين لنظام الفقاعة الطبية مع إجراء مسحات لهم كل ثلاثة أيام.


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