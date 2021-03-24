الإفتاء الكويتية: لقاح كورونا لا يفطر الصائم

قالت ھیئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة، الیوم الأربعاء، إن حقنة اللقاح ضد فیروس كورونا، لا تفطر الصائم ولا بأس من أخذھا في نھار شھر رمضان المبارك.

جاء ذلك في بیان صحفي صادر عن (الإفتاء) الكویتیة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، بشأن الاستفتاء الموجه إلیھا بشأن حملة التطعیم التي تقوم بھا وزارة الصحة الكویتیة ضد فیروس كورونا، مضيفة "إذا تعب المریض كثیرا من الصوم بسبب الحقنة التي أخذھا أو أشار عليه الطبیب المسلم الحاذق بالفطر دفعا للضرر عنه وتخفیفا للألم جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء".