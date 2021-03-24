يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز قبالة الساحل الغربي يوم الأحد

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين كروز قبالة الساحل الغربي يوم الأحد، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن مصادر لم تكشف عنها اليوم الأربعاء، فيما يعتقد أنه أول تجربة صاروخية لبيونج يانج منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرح مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، بأن عملية الإطلاق "كانت جزءا من الاختبارات العادية" ولم تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، لدى سؤاله عن عملية الإطلاق: "علمنا أنه لم يتغير شيئا كثيرا".

ونقلت وزارة الدفاع الأمريكية عن بايدن قوله: "إنه عمل جرى كالمعتاد. ليس هناك أي مشكلة جديدة فيما فعلوه".

جاءت عملية الإطلاق يوم الأحد الماضي في أعقاب تدريبات عسكرية مشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية والأمريكية.

وكانت تدريبات القيادة التي استمرت 9 أيام، والتي لم تشمل تدريبا ميدانيا قد انتهت يوم الخميس الأسبوع الماضي.

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا هو أول اختبار معروف لأسلحة من قبل الدولة الشيوعية منذ أبريل من العام الماضي، عندما أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قصيرة المدى في بحر الشرق.

وعلى عكس الصواريخ الباليستية، لا تخضع صواريخ كروز للعقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين، لم تكشف عنهما قولهما، إن هذا الإطلاق الصاروخي لم يتسبب في أي ضرر.

وأشار المسؤولان إلى أن الإطلاق يعد رمزيا لاستعراض القوة ولا يهدف إلى إلحاق الضرر ولم يصب أي أهداف.