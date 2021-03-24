تتعرض بعض المحافظات المصرية إلى طقس سيء ورياح مثيرة للأتربة، منذ الأمس، وهذا تسبب في خوف بعض الأمهات على الأطفال من الهواء الملوث الذي قد يتسبب في إصابتهم بالتهابات في الجهاز التنفسي.

وبحسب موقع "وزارة الصحة الأسترالية"، فإن العواصف الترابية تقلل من جودة الهواء، وهذا يتسبب في حدوث أضرار صحية، خاصة عند من يعانون من مشاكل بالتنفس.

وهناك فئات هي الأكثر تضررا من الأتربة الموجودة بالهواء، أبرزهم الرضع والأطفال والمراهقين ومن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، كالربو والتهاب الشعب الهوائية، إضافة إلى مرضى السكر، وقد يؤدي تعرض هؤلاء للأتربة إلى إصابتهم بمشاكل خطيرة تتعلق بالتنفس وحدوث رد فعل تحسسي ونوبات ربو أو الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولأن الأطفال والرضع من أكثر الفئات التي تتأثر بالرياح المثيرة للأتربة، قدم موقع "إكسبلورا بوكس" الهندي، الذي يمنح نصائح للحفاظ على صحة الصغار وتنمية مهاراتهم، عدة حلول لحمايتهم من الهواء الملوث، وهي:

- عدم مغادرة المنزل

يفضل عدم مغادرة الطفل للمنزل خلال وجود رياح مليئة بالأتربة، مع إغلاق النوافذ ومصادر التهوية قدر الإمكان للحفاظ على نقاء الهواء الداخلي.

- وضع نباتات

في حالة عدم القدرة على شراء جهاز لتنقية الهواء بالمنزل، يمكن وضع نباتات بالداخل لأنها تساعد في تنظيف الهواء، ويفضل أن يكون النبات هو الألوفيرا أو الريحان.

- شرب الماء

يتسبب الهواء الملوث في دخول جراثيم وبكتيريا للجسم؛ لهذا يجب شرب كمية كبيرة من السوائل، كالماء والعصائر الطبيعية أو عصير الليمون، لمساعدة الجسم على طرد السموم.

- تنظيف المنزل

إذا كان المنزل غير نظيف وملئ بالغبار، فهذا سيجعله مضرًا لصحة الطفل مثل البيئة الخارجية؛ لذلك يجب الاهتمام بنظافة المنزل بشكل دوري، ويفضل عند التنظيف استخدام قماشة مبللة لمسح الأتربة للتأكد من إزالتها.

- تناول طعام صحي

تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين E وC وH، الرئة، على محاربة الملوثات؛ لهذا يفضل تقديمها للطفل خلال وجود أتربة، ويمكن العثور عليهم في البرتقال والجوافة واللوز والأفوكادو والليمون والزعتر والأناناس والطماطم والفراولة وزيت الزيتون والكيوي.

- قناع تنقية الهواء

في حالة وجود أتربة شديدة وعدم القدرة على التواجد بالمنزل، يجب أن يرتدي الطفل قناع "N95 / 99" لأنه ينقي الهواء قبل وصوله للرئة، وإذا عانى من مشاكل بالتنفس يجب طلب المساعدة الطبية الفورية.