عاصفة رملية تضرب محافظة جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي

شهدت محافظة جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي عاصفة رملية، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات، بدويان عام المحافظة، حالة الطوارئ القصوى بجميع المدن وفي كافة القطاعات المعنية.

وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مدينة، للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي مدار 24 ساعة، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور، لاتخاذ كافة التدابير واتباع الإرشادات اللازمة التي تقلل من الأثار الناجمة، عن سوء أحوال الطقس، مع التأكيد علي كافة استعداد المعدات الثقيلة، ونشرها علي جميع الطرق، لرفع إطماءات الرمال من الطرق أولا بأول.

وأكد المحافظ، أن العاصفة الرملية ولم تؤثر علي حركة المرور بالطرق الدولية والطرق الداخلية، وأن جميع لطرق تعمل بشكل طبيعي، كما جرى تطهير جميع مخرات السيول، تحسبا لحدوث أي طوارئ.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تكثيف الحملات والدوريات المرورية علي الطريق الدولي الواقع في نطاق مدينة الطور، وتفعيل الرادارات علي الطرق الدولية بالمحافظة للحد من السرعة.

كما جرى نشر تحذيرات لقائدي السيارات على الطريق الدولي النفق شرم – الشيخ، والنفق – طابا، وكافة الطرق الساحلية والرئيسية، خاصة الواقعة في نطاق الكتل السكنية ببتوخي الحذر.

على جانب آخر، أعلنت الهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد استقرار الرياح.

وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بالميناء، ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة