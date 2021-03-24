المخرج عماد البهات يكشف أسباب عدم اشتراك فيلم صندوق الدنيا في المهرجان القومي

كشف المخرج عماد البهات، أسباب عدم اشتراك فيلمه صندوق الدنيا، في المهرجان القومي للسينما.

وكتب البهات، عبر حسابه على فيسبوك: "كنت أتمنى إن فيلمي صندوق الدنيا يشارك في المهرجان القومي للسينما المصرية المقرر إعلان جوائزه الليلة".

وتابع: "جزء من السينمائيين (وأنا منهم) مايعرفوش أصلاً أن دورة هذا العام هيتم إقامتها، ولا يتم إلغائها، شأن الأعوام السابقة، ولم نسمع أو نقرأ أي من أشكال الإعلان عن تاريخ إقامتها أو شروط التقديم فيها في حال إقامتها، وإلا كنا تقدمنا بالفيلم للمهرجان العريق اللي محل تقدير واحترام من أغلب السينمائيين ومني أنا شخصياً، لأني حقيقي كنت في انتظار إقامته لولا حالة التعتيم فيما يخص إقامته".

وختم كلامه: "حظ موفق لكل الأفلام والزملاء لمن أتيحت لهم فرصة للتقديم".

وكان أعلن مساء اليوم، قائمة الفائزين بجوائز المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ23، والتي يترأسها الناقد كمال رمزي.

وجاءت جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كالآتي:

جائزة الإنتاج الأولى 300 ألف جنيه فيلم (بين بحرين)

جائزة الإنتاج الثانية 200 ألف جنيه فيلم (لما بنتولد)

جائزة الإنتاج الثالثة 150ألف جنيه فيلم (عنها)

جائزة الإخراج 50 ألف جنيه، المخرج أحمد عبد الله السيد، عن فيلم (ليل خارجى)

جائزة الإخراج العمل الأول 20 ألف جنيه، المخرج أنس طلبة، عن فيلم (بين بحرين)

جائزة السيناريو 30 ألف جنيه، السيناريست أمانى التونسى وكريم دليل، عن فيلم (بين بحرين)

جائزة التصوير 30 ألف جنيه، المصور عبد السلام موسى، عن فيلم (عنها)

جائزة التمثيل رجال 30 ألف جنيه، الفنان خالد النبوى، عن فيلم (يوم وليلة)

جائزة التمثيل دور ثانى رجال 20 ألف جنيه، الفنان محمود فارس، عن فيلم (بين بحرين)

جائزة التمثيل نساء 30 ألف جنيه، الفنانة منى هلا، عن فيلم (ليل خارجى)

جائزة التمثيل دور ثان نساء 20 ألف جنيه، الفنانة عارفة عبد الرسول، عن فيلم (بين بحرين)

جائزة التصميم الفنى 20 ألف جنيه، الفنان أنسى أبو سيف، عن فيلم (عنها)

جائزة الملابس 20 ألف جنيه، الفنانة ريم العدل عن فيلم (ليل خارجى)

جائزة المونتاج 20 ألف جنيه، الفنان يامن زكريا، عن فيلم (بين بحرين)

جائزة الموسيقى 20 ألف، الفنان شريف الهوارى، عن فبلم (لما بنتولد)

جائزة الصوت 20 ألف جنيه، الفنان محمد صلاح، عن فيلم (ليل خارجى)

جائزة خاصة 20 ألف جنيه، الفنانة منحة البطراوى، عن فيلم (زهرة الصبار).