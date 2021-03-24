ألمانيا تخصص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة السل

قررت ألمانيا تخصيص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة مرض السل.

وقال وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل اليوم الأربعاء: "تم وقف نحو ثلثي برامج مكافحة السل، ما قد يؤدي إلى 400 ألف حالة وفاة إضافية على مستوى العالم.. تعزز ألمانيا لذلك مشاركتها في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وتخصص له في هذا العام 140 مليون يورو إضافية لمواصلة البرامج الصحية".

وأشار مولر إلى أن أزمة كورونا أدت إلى انتكاسات كبيرة في القضاء على مرض السل، موضحا أن الكوادر الطبية والأدوية لم تعد متوفرة، وقال: "كل 22 ثانية يموت شخص بسبب مرض السل، و95% منهم في البلدان النامية والصاعدة. يمكننا ويجب علينا تجنب ذلك، لأن مرض الرئة يمكن علاجه بمساعدة المضادات الحيوية".

وذكر مولر أن أموال الصندوق تساعد 100 دولة نامية وناشئة في توفير اختبارات مرض السل، وتقديم المشورة للمصابين، وتوفير مواد حماية للعاملين في القطاع الصحي، مضيفا أنه في أجزاء من جنوب قارة أفريقيا يصاب نحو 50% من مرضى الإيدز بالسل أيضا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أشارت أمس الثلاثاء إلى أن الرعاية الطبية لمرضى السل عانت بشكل كبير في أزمة كورونا. وبحسب البيانات تراجع عدد من تلقوا علاجا من مرض السل بواقع نحو 1.4 مليون مريض العام الماضي مقارنة بعام 2019. وترجح المنظمة وفاة أكثر من نصف مليون شخص من مرض السل بسبب عدم الكشف المبكر عن مرضهم.