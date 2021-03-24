وزارة الطاقة السودانية تعلن توقف مصفاة الخرطوم

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أعلنت وزارة الطاقة السودانية تعليق عمل كافة وحدات مصفاة الخرطوم اضطراريا، إثر توقف وحدة المصفاة الرئيسية التي تنتج 70% من المشتقات النفطية.

وتوقفت وحدة المصفاة الرئيسية بسبب وجود تسريب في خط مبادل حراري نتيجة لضغط عالي، فيما قالت الوزارة إنها تبذل قصارى جهدها لإرجاعها للعمل في أقرب وقت.

وأكدت الوزارة أن العطل "خفيف ويمكن إصلاحه في أسرع وقت"، مضيفة أنه تم تأمين إمداد الوقود حتى لا تتأثر القطاعات الاستهلاكية في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، ووكيل قطاع النفط حامد سليمان، يقودان جهود حثيثة لتسريع إعادة المصفاة للخدمة.

وقال المدير العام لمصفاة الخرطوم، محجوب حسن عبد القادر، إن المصفاة ستعود للعمل خلال فترة من يومين إلى أربعة أيام، ونفى وجود حرائق أو تلف مؤكدا أن "عملية الإطفاء كانت بطريقة آمنه وستعود المصفاة إلى سابق عهدها بصورة أكثر كفاءة."