يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز قبالة الساحل الغربي يوم الأحد

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين كروز قبالة الساحل الغربي يوم الأحد، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر لم تكشف عنها اليوم الأربعاء، فيما يعتقد أنه أول تجربة صاروخية لبيونج يانج منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا هو أول اختبار معروف لأسلحة من قبل الدولة الشيوعية منذ أبريل من العام الماضي، عندما أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قصيرة المدى في بحر الشرق.

وعلى عكس الصواريخ الباليستية، لا تخضع صواريخ كروز للعقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عنهما أن هذا الإطلاق الصاروخي لم يتسبب في أي ضرر.

وأشار المسؤولان إلى أن الإطلاق يعد رمزيا لاستعراض القوة ولا يهدف إلى إلحاق الضرر ولم يصب أي أهداف.

ورفض المسؤولان تقديم تفاصيل حول الإطلاق أو عدد الصواريخ التي تم إطلاقها.