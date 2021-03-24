مقتل 27 إرهابيا في سلسلة جبال قره جوغ العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن تدمير 18 وكراً ومقتل 27 عنصرا إرهابيا، خلال عملية الأسد المتأهب، في سلسلة جبال قرة جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى.

وقالت الخلية في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية ،اليوم الأربعاء، إن طيران التحالف الدولي نفذت 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية في سلسلة جبال قرة جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى.

وفي نفس السياق، لقي مدني مصرعه، جراء هجوم مسلح شمالي بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، عن مصدر أمني في بغداد، قوله، إن: "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الشعب في العاصمة، ما أسفر عن مقتله في الحال".

ويشهد العراق، بين الحين والآخر انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية، الأمر الذى يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.