باراجواي: عروض اللقاح الصيني مرتبطة بقطع العلاقات مع تايوان

مثل العديد من الدول، تواجه باراجواي معركة شاقة لشراء لقاحات فيروس كورونا، ولكن سعيها يزداد تعقيدا بسبب العلاقات المشحونة بين الصين من جهة وتايوان والولايات المتحدة من جهة أخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن وزارة خارجية باراجواي قولها في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن حكومة باراجواي تلقت عروض لقاحات صينية الصنع مقابل قطع العلاقات مع تايوان.

وقالت الوزارة إن العروض قدمها أفراد "لم تثبت سلطتهم الشرعية وعلاقاتهم بحكومة جمهورية الصين الشعبية".

وتعهد وزير الداخلية إقليدس أسيفيدو في مقابلة إذاعية يوم الإثنين بعدم الرضوخ للضغط، وفقا لما ذكره الموقع الإخباري المحلي "هوي".

وقال أسيفيدو: "لن نقبل أن يقولوا لنا: "نحن نبيع اللقاحات، لكنهم يقطعون العلاقات مع تايوان".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج اليوم الأربعاء إنها ليس لديها علم بمصدر المزاعم، لكنها قالت إن البلاد "دائما تحترم وقبل كل شيء" عروضها لدعم اللقاحات.

وقالت هوا في إفادة إخبارية اعتيادية في بكين: "فيما يتعلق بالحادث المحدد الذي أشرتم إليه، أعتقد أنه جزء نموذجي خبيث من التضليل".