العبار يشيد بتجربة هشام طلعت مصطفى في تطوير مدينتي

أشاد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة أعمار العقارية بتجربة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في اقتحام الصحراء وإنشاء مشروع بحجم وضخامة مدينتي.

وأبدى العبار إعجابه بشجاعة وجراة هشام طلعت مصطفى فى تعمير الصحراء وخلق مجتمعات عمرانية ومدن متكاملة : قائلا " دائما ما اتحدث مازحا مع هشام طلعت وأقول له " والله لو أعطتني الحكومة أرض مدينتى مجانا ما استثمرت فيها" فالمكان بعيد، ولا توجد به بنيه تحتية.

وأضاف العبار في حديث مطول لمجلة "انجما" دائما ما أقول له كم أنت شجاع، وهذه ليست مجاملة على الإطلاق.

واعتبر العبار أن هشام طلعت مصطفي من الشخصيات العربية التى يعجب بها وبمواجهتها للتحديات والمصاعب، مؤكدا أن العمل في الشرق الاوسط يواجه بالكثير من التحديات والمشاكل

وسبق ان قال رجل الأعمال الراحل وشيخ العقاريين حسين صبور بأن هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري مصري بسبب النجاحات الضخمة لمشروعاته على راسها الرحاب ومدينتي.

بينما أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، أن ما قام به هشام طلعت مصطفى في مدينتي يستحق عليه جائزة أفضل مطور عقاري في مصر.