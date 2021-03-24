مر عام كامل على تطبيق حظر التجوال كأحد التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلى الرغم من تعطيل الكثير من المجالات، إلا أن هناك بعض القطاعات التي لم تتأثر بحظر التجول مثل القطاع الطبي بكافة أشكاله والقطاع الغذائي أيضا، حيث كان حظر التجول سببا في إنعاش اقتصادها.

وفي هذا التقرير تستعرض «الشروق» كيف استفادت بعض القطاعات من تطبيق حظر التجول على المواطنين.

"انتشر فيروس كورونا في أواخر عام 2019، ولكنه بدأ في مصر وبدأت الناس تهتم بيه وتخاف منه في شهر مارس 2020، وده كان سبب في اتجاه الناس إلى شراء أدوية لتقوية المناعة، وأدوات للحفاظ على سلامتهم الشخصية"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور خالد عبد العزيز صاحب صيدلية الوصفي في مدينة الزقازيق، حديثه حول مدى تأثير حظر التجول على القطاع الطبي.

وأكد الدكتور خالد على زيادة الطلب على أدوية المناعة، مثل الحديد وفيتامين سي والزنك؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات، وانتهاء مخزون الصيدليات نتيجة ارتفاع نسبة الإقبال على هذه الفئة من الأدوية.

وتابع عبد العزيز: "في فترة الحظر اهتم الناس بشراء الكحول والكمامات الطبية، مثل إن 95، والإف بي بي تو، والكمامة العادية الأستك أو الرباط، وفي البداية كانت أسعار الكمامات الزرقاء تتراوح بين جنيه وأثنين، ولكن مع زيادة الإقبال عليها أصبح سعر الكمامة الواحدة خمسة جنيهات، وزادت أيضا أسعار الكمامات الأخري، وتراوحت بين 40 إلى 100 جنيه؛ ما أدى إلى اتجاه الكثير من الأشخاص إلى شراء الكمامات المصنوعة من القماش".

وأضاف أنه مع تطبيق فترة حظر التجول، وإعلان مواعيد غلق المحلات كانت الصيدليات من الأماكن المستثناة من ذلك القرار؛ ما أدى إلى زيادة أرباحها في هذه الفترة عن عام 2019.

وتابع: "كانت الصيدليات أيضا تتبع جميع الطرق الاحترازية للحفاظ على العاملين بها، عن طريق ترك مسافة أمان بين العميل والصيدلي، ومنع تقديم خدمات إعطاء الحقن أو قياس الضغط أو السكر أو معرفة الوزن داخل الصيدلية".

على جانب آخر قال أحمد حسن، بكالوريوس تجارة، ويعمل في إحدى محلات السوبر ماركت: "في بداية فترة الحظر الناس كانت بتخزن كل حاجة، بداية من العيش لحد اللحمة، كان في طلب كبير جدا على المكرونات والأرز والزبادي والسكر، وده كان بسبب أن الناس خايفة".

وكشف حسن عن تغيير مواعيد العمل في السوبر ماركت بعد تفشي فيروس كورونا، حيث كان السوبر ماركت يعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، ولكنه أصبح يعمل على مدار اليوم؛ لسد حاجة الزبائن، ما أدي أيضا إلى إدخال بعض المنتجات الجديدة التي يرغب فيها العملاء، مثل المنظفات والكمامات والخضروات والفواكه بكافة أنواعها.

وأضاف أحمد: "نتيجة الشغل 24 ساعة ده أدى إلى زيادة عدد العاملين في المكان، وبقي فيه شيفت صباحي وشيفت مسائي، وشيفت وسط؛ لأن الشغل بيبقي 8 ساعات بس".

وفي وسط الحديث تدخل محمد محمود، بكالوريوس زراعة: "أنا جيت أشتغل هنا في السوبر ماركت بعد ما المكان اللي كنت بشتغل فيه استغنى عني وعن خدماتي أنا وكتير من زمايلي من غير حتى ما يقدروا هنصرف إزاي ع بيوتنا وعيالنا".

ويعتبر أيضا سوق المنظفات من القطاعات التي انتعشت أثناء فترة تفشي كورونا، لذلك قال مصطفى عماد صاحب أحد محلات المنظفات: " في إقبال كبير جدا من الناس على شراء المنظفات، مثل الكلور المخفف، والديتول، ومنظف للأرضيات وأكياس القمامة، لكن مع الوقت رجع الناس تاني زي الأول، إللي هو اهتمام متوسط وعادي جدا".