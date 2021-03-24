الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي في بلادنا ما يزال خطيرا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة إن الوضع الوبائي في فلسطين ما يزال خطيرا.

وأضاف الشخرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن 206 مصابين بفيروس كورونا يعالجون داخل أقسام العناية المركزة في الضفة، بينهم 58 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار إلى أن نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا بلغت ما بين 16-22%، وكانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%، مبينا أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزال مرتفعة، وبلغت في بعض المستشفيات ومراكز علاج "كورونا" إلى 100%.

وذكر أن هناك إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين لتلقي لقاح كورونا، مطالبا الجميع بالالتزام بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية.