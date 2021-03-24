لندن والمفوضية الأوروبية تعلنان التعاون لتوسيع إمدادات لقاح كورونا

أصدرت حكومة المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية بياناً مشتركاً أعلنتا فيهما أنهما تعملان سوياً من أجل توسيع إمدادات لقاح كورونا إلى جميع المواطنين.

وجاء في البيان، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن الطرفين يعملان سوياً "لخلق موقف مربح للطرفين" في هذا الصدد.

وأضاف البيان "نواجه جميعاً نفس الوباء والموجة الثالثة تجعل التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أكثر أهمية".

وأكد البيان على مناقشة ما يمكن القيام به "لضمان علاقة مفيدة متبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن كورونا"، وأشار البيان إلى أن التعاون العالمي لجميع الدول عاملان أساسيان للتغلب على هذا الوباء وضمان استعداد أفضل لمواجهة تحديات المستقبل.