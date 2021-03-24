لندن: وزير الخارجية البريطاني سيدعو الناتو إلى جعل روسيا تشعر بتداعيات أنشطتها العدائية

ذكرت لندن أن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، سيدعو الناتو خلال اجتماعه في بروكسل إلى جعل روسيا "تشعر بالتداعيات الحقيقية لأنشطتها العدائية".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن راب سيدعو الحلفاء في الناتو، خلال اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء، "إلى التصدي للتهديد من قبل الناتو وجعلها تشعر بالتداعيات الحقيقية لأنشطتها العدائية".

وأشار البيان إلى أن راب ينوي أن يتحدث بالتفاصيل عن "التهديد الروسي"، وما وصفه بـ"الطبيعة المتغيرة للعدوان الروسي، الذي يستخدم تكنولوجيا جديدة ومدمرة، ما يهدد الديمقراطيات والمجتمعات المنفتحة في كل أنحاء العالم".

وأوضحت الوزارة أن الحديث يدور عن "تطوير روسيا أحدث منظومات صواريخ قادرة على الالتفاف على وسائل الدفاع الجوي العادية، والهجمات السيبرانية المدعومة من قبل الدولة، التي تستهدف قواعد بيانات مهمة وتعتمد من أجل التدخل في الانتخابات ونشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا".

وسبق أن اتهمت روسيا مرارا الناتو بأنه يقرب منشآته العسكرية من الحدود الروسية حيث كثف الحلف أنشطته بشكل حاد بما في ذلك المناورات وعمليات نشر الأسلحة، ما أسفر عن تصاعد التوتر بين الطرفين وتفكيك النظام الأمني ​​في أوروبا.

كما أكدت موسكو أنه "تم قطع الاتصالات العسكرية بالكامل" بين الجانبين، ما "يمثل حاجزا رئيسيا للحوار السياسي" في مجلس روسيا-الناتو.