 المحكمة العليا البرازيلية ترفض طلب بولسونارو لإلغاء حظر التجوال في ولايتين - بوابة الشروق
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المحكمة العليا البرازيلية ترفض طلب بولسونارو لإلغاء حظر التجوال في ولايتين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 3:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 3:35 ص

 رفض قاضي المحكمة العليا في البرازيل، ماركو أوريليو ميلو، طلبا تقدم به الرئيس جاير بولسونارو لإلغاء مراسيم صادرة عن حاكمي الولايتين الاتحاديتين، باهيا وريو جراندي دو سول، حيث فرضا إجراءات التباعد الاجتماعي لاحتواء جائحة كوفيد- 19، وفقا لما نقله موقع "جي 1" الإخباري، عن قرار المحكمة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء بأنه تم الإبقاء على المراسيم التي تحد من الأنشطة غير الأساسية وأوامر حظر التجوال.

وقال القاضي ماركو أوريليو، إنه ليس من حق الرئيس اللجوء مباشرة إلى المحكمة العليا، مشيرا إلى أن بولسونارو وقع الدعوى بمفرده وبدون ممثل من مكتب النائب العام الاتحادي.

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