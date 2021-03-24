سانا: القوات الأمريكية أخرجت 300 صهريج من النفط السوري المسروق إلى العراق

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بإخراج "قوات الاحتلال الأمريكي" 300 مئة صهريج معبأة بالنفط "المسروق" من حقول منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية.

وأفادت مصادر أهلية من ريف منطقة السويدية لـ"سانا" بأن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت صباح اليوم رتلا يضم 300 صهريج محمل بالنفط المسروق من حقول النفط السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي الواقع جنوب معبر الوليد بنحو كيلومتر على طول الشريط الحدودي".

وشددت الوكالة على أن القوات الأمريكية سحبت عشرات الأرتال المحملة بالنفط السوري "المسروق" إلى الأراضي العراقية على مدى الأشهر الأخيرة وذلك "في إطار مخططاتها لسرقة الثروات الباطنية السورية وحرمان الشعب السوري منها".

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وصادق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.