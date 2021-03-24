حملات لرفع القمامة وتطهير الترع وإزالة الإشغالات ببلطيم

شنت مدينة بلطيم، حملة بقيادة أحمد السنوسى، رئيس المدينة، لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، وفض تجمعات الباعة الجائلين بمنطقة البوسطة ورفع جميع المفروشات والشوادر لسهولة الحركة المرورية بالمنطقة.

وأكد رئيس مركز بلطيم، استمرار حملات النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدينة، برفع المخلفات الآدمية المتولدة اليومية والأتربة بجوار سور السوق القطاعى للمدينة، وتمهيدها ومسحها، مشددا على مواصلة تطهير الترع والمصارف بالمدينة وقرى المركز، للتأكيد على وصول المياه إلى نهايات الترع والمجارى المائية، حفاظا على الرقعة الزراعية.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع إدارة الرى والزراعة، لشن حملات دورية وتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً لرفع المخلفات وتطهير الترع ورفع نواتج التطهير أولاً بأول، مشيراً إلى أنه جارى تطهير الصرف الزراعى بالطريق الدائرى لمدينة بلطيم، ورفع ناتج التطهير والمخلفات ونقلها حيث الأماكن المتفق عليها.