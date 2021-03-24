 المكسيك يعلن تلقي 12 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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المكسيك يعلن تلقي 12 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 8:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 8:54 م

أعلن وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد تلقي بلاده 12 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال إبرارد، في تصريح نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن "المكسيك سوف تستلم 8 ملايين جرعة إضافية، ما يعني أنه سيكون لدينا إجمالي 18 مليون جرعة في مختبر ليومونت".

وأوضح أن هذه الجرعات تمر بالمرحلة النهائية لبدء توزيعها في الداخل وفي دول أمريكا اللاتينية، وإلى البلدان التي لديها عقود وطلبات، وذلك اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر أبريل المقبل بمجرد استكمال كافة الإجراءات.

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