أكد مايكل أولونجا، نجم المنتخب الكيني أنه فريقه سيدخل مواجهة مصر غدًا الخميس، من أجل الاحتفاظ بأمل التأهل لكأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).

ويستضيف المنتخب الكيني نظيره المصري غدًا على ملعب مركز موي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال أولونجا في تصريحات نقلها موقع الكاف :"نحن نعلم أننا سنواجه فريقا صعبًا للغاية، لكننا شجعنا أنفسنا لعلمنا أننا ما زلنا نملك فرصة في التأهل لكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف مهاجم الدحيل القطري الذي سبق وأن واجه الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الماضية :"سنقاتل من أجل الفوز على منتخب مصر".

وسيرتدي أولونجا شارة قيادة منتخب كينيا في مباراة الغد في ظل غياب فيكتور وانياما، نجم الفريق، حيث قال لاعب الدحيل :"أولاً وقبل كل شيء، فإن استدعائك للمنتخب الوطني هو مسؤولية كبيرة لأنك تمثل البلد. وأنا أشعر بالفخر لاختياري قائدًا للفريق".

وأتم مايكل أولونجا تصريحاته قائلًا :"بالطبع كوني أحد اللاعبين ذوي الخبرة في المنتخب، سأحاول التأثير على اللاعبين الشباب".

ويحتاج المنتخب الكيني للفوز في مباراتيه المتبقيتين مع هزيمة المنتخب الوطني أو جزر القمر في آخر جولتين من أجل التأهل لكأس الأمم على حساب أحدهما.