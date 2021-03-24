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إسبانيا: إعطاء 6.41 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

مدريد - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:18 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 6.41 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وعلى صعيد متصل، أفادت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا وصل إلى 3.23 مليون إصابة، وعددالوفيات المرتبطة بالوباء إلى 73 ألفا و744 حالة.

ومر نحو عام وسبعة أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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