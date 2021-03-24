 الخارجية الأمريكية: فتح سفارتنا في ليبيا عند تحسن الوضع الأمني - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية: فتح سفارتنا في ليبيا عند تحسن الوضع الأمني

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 2:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 2:04 م

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر،إن واشنطن تعتزم فتح السفارة الأمريكية في ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

وأضافت بورتر- في تصريح، أوردته بوابة وسط الليبية ،اليوم الأربعاء: "جرى تعليق العمليات في السفارة منذ عام 2014، لكن لدينا سفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، يعمل من سفارتنا في تونس، ويسافر إلى ليبيا بشكل دوري لحضور لقاءات هناك".

يذكر أنه في 17 مارس الجاري، ردت بورترعلى تساؤل بشأن إمكانية إعادة السفير الأمريكي إلى طرابلس، بعد التقدم السياسي الذي حدث في ليبيا، قائلا"ليس لدينا حاليًّا أي شيء قيد الإعداد".

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