العدالة والتنمية الحاكم بتركيا يجدد الثقة بأردوغان رئيسا للحزب

جدد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الأربعاء، ثقته برئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وأعاد انتخابه رئيسا للحزب.

جاء ذلك في تصويت المندوبين بالمؤتمر العام السابع للحزب في وقت سابق اليوم الأربعاء، بالعاصمة أنقرة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وحصل أردوغان على كامل أصوات المندوبين البالغ عددهم 1428 مندوبا.

كان أردوغان قد صرح خلال مشاركته في المؤتمر العام السابع للحزب في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة، :"سنواصل صياغة علاقاتنا مع جميع الدول بدءا من الولايات المتحدة وحتى روسيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي بما يتماشى مع مصالح تركيا وتطلعات شعبنا".

وقال "بفضل الدعم الذي قدمته تركيا لليبيا أصبح هذا البلد اليوم قادرا من جديد على التطلع للمستقل بأمل"، وتعهد بـ"مواصلة الجهود حتى تصبح سورية بلدا يديره أبناؤه بمعنى الكلمة".

وتطرق إلى الدستور الجديد المرتقب، وقال إنه سيكون من صنع الشعب بشكل مباشر، معتبرا أن مناقشة إعداد دستور جديد للبلاد باتت أمرا حتميا نظرا للتاريخ والمتغيرات الدولية.

ويشارك الآلاف من أعضاء حزب "العدالة والتنمية" في المؤتمر العام، وذلك رغم ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا و138 حالة وفاة. ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه الحصيلة للوفيات هي الأعلى في شهرين، وأن حصيلة الإصابات تواصل الارتفاع منذ خففت الحكومة القيود مطلع آذار/مارس لتصل الآن لأعلى مستوى منذ 18 كانون أول/ديسمبر.