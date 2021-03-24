محافظ بورسعيد يتابع المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لمنظومة أصول وأملاك الدولة

عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لاستعراض جهود الجهات المختصة بالمحافظة فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وإدارة التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والشؤون القانونية.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مسؤولى إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمى عن الإجراءات التنسيقية التى تم اتخاذها بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ومعدلات التنفيذ حتى الآن، وكيفية عمل المنظومة الجديدة فى إطار ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة بالتوازى مع ميكنة جميع القطاعات، حيث تم اختيار بورسعيد ضمن التشغيل التجريبى للمنظومة فى الأول من شهر أبريل المقبل.

وقال الغضبان إن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات المميكنة المقدمة للمواطن، ويتم العمل على قدم وساق لإكمال المنظومة الرقمية بجميع أنحاء بورسعيد بالتوازى مع المشروعات التنموية والخدمية التى ساهمت فى تحقيق التنمية ببورسعيد، موضحا أنه مع بداية تطبيق مشروع التحول الرقمى حققت المحافظة نسبة كبيرة من سرعة إنجاز الأعمال وتطوير مستوى الأداء وخاصة فى المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع أعمال التنمية ببورسعيد.