وزير الخارجية الألماني يأمل في إجراء محادثات جديدة بين الناتو وروسيا

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن أمله في استئناف المحادثات السياسية بين ممثلي روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ماس اليوم الأربعاء، على هامش مشاورات في مقر الحلف في بروكسل إنه من المهم بالنسبة لألمانيا أن يقدم الناتو ردا موحدا على العدوان الروسي والمعلومات المضللة، موضحا في المقابل أن ألمانيا ترى أيضا أنه يتعين البقاء في حوار مع روسيا.

وأضاف ماس" "داخل حلف الناتو، في مجلس الناتو-روسيا، هناك فرص لإجراء هذا الحوار بطريقة مكثفة للغاية وموثوقة فيما يتعلق بالسياسة الأمنية"، مؤكدا استعداد الحلف لهذا الأمر، معربا عن أمله في أن يكون الجانب الروسي مستعدا أيضا له في المستقبل المنظور.

وجرت آخر محادثات مع روسيا في مجلس الناتو-روسيا في يوليو 2019. ومنذ ذلك الحين، فشلت جميع المحاولات لتحديد موعد جديد للاجتماع.

وأحد الأسباب ذلك هو أن روسيا لم تعد ترغب في الحديث عن الصراع الأوكراني في إطار صيغة المجلس، وهو ما ترفضه دول الناتو الشرقية على وجه الخصوص كشرط لإجراء محادثات جديدة. ودعم ماس هذا الموقف بشكل غير مباشر اليوم الأربعاء، حيث قال إن الكرة الآن في ملعب موسكو.

ويعتبر مجلس الناتو-روسيا أهم منتدى للمحادثات بين التحالف العسكري الغربي وروسيا.

وتأسس المجلس في عام 2002 لإشراك روسيا عن كثب في عمل التحالف العسكري عبر المحيط الأطلسي ولبناء الثقة بين خصومها السابقين. وعلى مستوى السفراء، من المفترض أن يجتمع مجلس الناتو وروسيا مرة واحدة في الشهر.

لكن بسبب النزاع في أوكرانيا، توقف الحوار تماما خلال الفترة بين يونيو 2014 وأبريل 2016.