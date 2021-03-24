 النيابة تطلب التحريات حول حريق جراج جامعة سنجور في الإسكندرية - بوابة الشروق
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النيابة تطلب التحريات حول حريق جراج جامعة سنجور في الإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 6:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 6:10 م

طلبت نيابة المنشية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث وتقرير الدفاع المدني وأقوال شهود العيان حول أسباب الحريق، الذي نشب في الطابق الرابع، أعلى جراج جامعة سنجور في الإسكندرية.

وسيطرت 4 سيارات إطفاء، تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، على الحريق الذي نشب في هوالك "كراتين"، أعلى سطح جراج الجامعة، الكائن في منطقة المنشية، وسط المحافظة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، العميد محمد الحلو، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب حريق "محدود" أعلى جراج جامعة سنجور.

وانتقلت الشرطة، رفقة 4 سيارات إطفاء وإسعاف، إلى موقع البلاغ حيث تمت السيطرة على الحريق، وتبريد آثار النيران، لمنع امتدادها إلى باقي المبنى.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة المنشية، حول الحريق الذي لم يُخلف إصابات أو خسائر بشرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.


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